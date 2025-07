Como-Thiaw: i dubbi del tedesco permangono, ma Fabregas è sempre al lavoro per convincerlo

Milan e Como hanno trovato un accordo di massima per Malick Thiaw ormai da diversi giorni, ma per arrivare alla fumata bianca manca ancora il sì del giocatore al trasferimento. Come spiega stamattina Tuttosport, il tedesco ha avuto nuovi contatti con il club lariano, in particolare con l'allenatore Cesc Fabregas che è in forte pressing per convincerlo ad accettare l'offerta del Como.

Al momento i dubbi di Thiaw permangono, ma sulle rive del lago non hanno perso la speranza di convincerlo. Per il difensore sarebbe pronto un contratto con un ingaggio da ben quattro milioni di euro netti a stagione, mentre al Milan andrebbero 25 milioni di euro più bonus. Soldi importanti che servirebbero per finanziare l'arrivo in rossonero di Giovanni Leoni dal Parma.