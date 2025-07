Mercato Milan, Gazzetta: "Jashari resta il grande colpo per completare la mediana"

In merito alle prossime messo di mercato del Milan, che ieri ha ufficializzato l'arrivo Samuele Ricci dal Torino, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Jashari resta il grande colpo per completare la mediana". I rossoneri non mollano la presa per il centrocampista svizzero, che sta spingendo ormai da settimane perchè vuole trasferirsi a tutti i costi al Milan. In via Aldo Rossi sperano che il pressing del giocatore sul Club Brugge possa favorire la fumata bianca.

Questi i numeri di Jashari nella stagione 2024-2025 con la maglia del Club Brugge:

PRESENZE JUPILER PRO LEAGUE: 25

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 11

PRESENZE PRO LEAGUE PLAY-OFF: 10

PRESENZE CROKY CUP: 6

PRESENZE TOTALI: 52

MINUTI IN CAMPO: 4132'

GOL: 4

AMMONIZIONI: 6