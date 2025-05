Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in Italia

Giornata speciale quella di oggi sulla stampa italiana, all'indomani dell'elezione del cardinale americano Robert Francis Prevost come 267° Papa della Chiesa Cattolica, con il nome di Leone XIV. Anche sui giornali sportivi questa notizia trova il suo spazio nelle prime pagine che, in ogni caso, parlano anche tanto di sport e pure di Milan che questa sera sarà impegnato nel 36° turno di Serie A Enilive - terzultima giornata di campionato - a San Siro contro il Bologna, in una vera e propria prova generale della finale di Coppa Italia che si giocherà mercoledì 14 maggio all'Olimpico.

La Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina al nuovo Pontefice e soprattutto al Giro d'Italia che parte domani dall'Albania. Nella seconda pagina c'è però una copertina che si concentra sui temi calcistici. Il titolo che riguarda i rossoneri recita: "Milan e Bologna, via alla sfida infinita. Conceiçao non fa turnover, Italiano un po'..."

In taglio laterale il Corriere dello Sport si concentra sulla sfida a distanza dei centravanti: da una parte Santi Gimenez e dall'altra Thijs Dallinga. Due calciatori che non hanno rispettato a dovere le aspettative e che in questo finale di stagione si giocano molto. Recita il CorSport: "Gimenez e Dallinga, ultima chiamata. A San Siro spareggio europeo, mercoledì la finale di Coppa".

Su Tuttosport si parla della partita di questa sera in taglio basso, con un occhio ovviamente già a mercoledì sera. Il titolo recita: "Milan-Bologna 2 volte in 5 giorni. Meglio la... Coppa. Italiano si gioca anche il 4° posto ma la priorità è alzare il trofeo a Roma".