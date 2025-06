Theo all'Al Hilal, il CorSport sulle cifre: "Al Milan venticinque milioni più bonus"

Theo e il Milan sono pronti a salutarsi dopo sei stagioni. L'addio non sarà troppo pacifico e non rispecchia questi anni in cui Hernandez è entrato nella storia rossonera come uno dei migliori terzini ed è diventato idolo dei tifosi. Il calciatore francese, dopo essersi opposto per diversi giorni, ha deciso di accettare la ricca corte dell'Al Hilal allenato da Simone Inzaghi: decisivo anche un incontro con il presidente del club arabo avvenuto a Milano nelle scorse ore.

Oggi il Corriere dello Sport, come tutti, parla della notizia del giorno in casa rossonera: "Theo ha detto sì. Sbarco a Riyad per venti milioni". Nell'occhiello si legge: "A 27 anni e dopo sei stagioni l'addio al Milan". Quindi nel sottotitolo viene spiegato qualche dettaglio in più sull'operazione: "Il presidente dell'Al Hilal a Milano ha convinto l'esterno francese. Ai rossoneri venticinque più bonus". In pole nella lista degli eredi della fascia sinistra ci sono Oleksandr Zinchenko e Maxim De Cuyper.