Assalto a Xhaka, la Gazzetta: "Per averlo, serve un blitz a Leverkusen"

Da diverso tempo ormai Granit Xhaka, centrocampista quasi trentatreenne di Bayer Leverkusen e Svizzera è stato messo nel mirino del Milan come rinforzo d'esperienza da affiancare a Luka Modric nel reparto di centrocampo rossonero che ha bisogno di un aggiornamento dopo la partenza di Reijnders e quella probabile di Musah. Arrivare al capitano della nazionale elvetica, però, si sta dimostrando più complicato del previsto: non tanto per il giocatore, che ha già dato la sua totale disponibilità, ma per il Bayer stesso che per ora ha alzato un muro.

Oggi la Gazzetta dello Sport sottolinea che uno dei modi utili per provare a sbloccare la trattativa è quello di presentarsi direttamente in Germania. Scrive la rosea questa mattina: "Per avere Xhaka serve un blitz a Leverkusen". Nel sottotitolo si cerca di ampliare leggermente il discorso: "Il Bayer non molla il suo regista: solo un summit può indirizzare l'affare". L'idea è che Igli Tare si muova verso la Germania nei prossimi giorni e si metta al tavolo con la dirigenza delle Aspirine per convincerla a lasciar partire l'ennesima pedina importante del suo scacchiere nel corso dell'estate.