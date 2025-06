Il Bologna vuole Pobega ma non paga il riscatto. Il CorSport: "Palla al Milan"

Tommaso Pobega vuole il Bologna e il Bologna vuole Tommaso Pobega. Dopo un anno di prestito questa è il risultato, con il centrocampista di proprietà rossonera che vuole rimanere in Emilia dove si è trovato molto bene e soprattutto dove continuerebbe a giocare per Vincenzo Italiano che lo aveva fatto ben figurare anche con la maglia dello Spezia qualche stagione fa (sempre in prestito dal club rossonero). C'è però un piccolo grande intoppo al momento: il Bologna non vuole pagare il riscatto di 12 milioni.

Oggi scade il termine ultimo per pagare le opzioni di riscatto legate alla stagione che si è appena conclusa: il Bologna, pur volendo trattenere il giocatore, non ha intenzione di pagare una cifra che ritiene troppo alta. Il Corriere dello Sport questa mattina scrive: "Pobega, la palla passa al Milan. Senza sconto non sarà riscattato dal Bologna". Sartori e Di Vaio si aspettano che il Milan abbassi le sue richieste. Le opzioni sono due: dal 1° luglio il Bologna tenterà la via del prestito con obbligo a cifre più basse oppure l'acquisto a titolo definitivo a 6-7 milioni.