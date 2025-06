Il piano rossonero secondo il Giornale: "Milan-Dusan coi soldi di Theo"

La cessione di Theo Hernandez è sempre più vicina: nelle ultime 48 ore il calciatore francese si è convinto dell'opzione Al Hilal ed è pronto ad accettare la corte del club arabo che mette sul piatto un contratto da oltre 20 milioni di euro di stipendio. Anche il Milan ne uscirà decentente, considerando la situazione in cui comunque era meglio non impantanarsi a priori: al club rossonero sarà corrisposto un bonifico di circa 25 milioni di euro più bonus che renderanno il costo complessivo dell'operazione vicino ai 30 milioni. Considerando che il francese sarebbe andato via a zero tra un anno...

E l'incasso che il Milan registrerà con l'addio di Theo, potrebbe essere subito reinvestito sul mercato. Anche se non è la priorità al momento, guardando altre lacune della rosa, da via Aldo Rossi si cerca un attaccante e Vlahovic è il nome che ha indicato Allegri. Oggi Il Giornale ipotizza uno scenario: "Milan-Dusan con i soldi di Theo". Nel sottotitolo qualche dettaglio in più: "Il terzino rossonero accetta la corte dell'Al Hilal di Inzaghi. Il serbo ora per ritrovare Allegri deve ridursi l'ingaggio". In bianconero Vlahovic percepisce 12 milioni di euro: ovviamente il Milan non riuscirà mai ad avvicinarsi a una tale cifra.