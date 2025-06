Il Milan guarda al dopo Theo, la Gazzetta: "Tare pensa a Zinchenko e Udogie"

Era ormai chiaro che le strade del Milan e di Theo Hernandez si sarebbero separate: bisognava capire solamente quando questo sarebbe successo, se durante questa sessione estiva di calciomercato, se in extremis a gennaio per racimolare qualcosina oppure l'estate prossima quando il francese avrebbe potuto salutare la compagnia a parametro zero. Alla fine l'opzione vincente è la prima, con il terzino che ha accettato la proposta monstre dell'Al Hilal da 20 milioni di euro a stagione, convincendosi a lasciare l'Europa.

Oggi la Gazzetta dello Sport titola così: "Milan, ciao Theo. L'Arabia lo fa ricco, il club aspetta almeno 30 milioni". Nel sottotitolo viene aggiunto: "Hernandez dice sì all'Al Hilal: 20 milioni a stagione. Intesa con i rossoneri ancora da definire". E poi vengono fatti i nomi di due possibili sostituti, entrambi attualmente in Premier League: "Poi i sostituti: Tare pensa a Zinchenko e Udogie". L'ucraino è più grande ed in scadenza nel 2026: con 15-20 milioni lo si può strappare all'Arsenal. Per l'italiano c'è più potenziale ma anche un costo maggiore.