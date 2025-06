Theo ai saluti: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi oggi in edicola

Lato Milan, questa mattina, è inevitabile che il focus delle prime pagine dei principali quotifiani sportivi oggi in edicola sia tutto sulla questione di Theo Hernandez: il francese ha aperto alla possibilità di trasferirsi all'Al Hilal in Arabia Saudita e nella giornata di ieri si sono fatti passi decisi verso l'accordo finale che porterà all'addio del terzino francese alla Milano rossonera dopo sei stagioni. Al Diavolo circa 25 milioni più bonus, al francese un contratto faraonico da circa 20 milioni a stagione.

La Gazzetta dello Sport in taglio laterale titola così: "Ciao Theo. Se ne va in Arabia, il Milan aspetta 30 milioni". Nell'occhiello è riportato il prossimo passo dopo la cessione: "Caccia al sostituto". Il Corriere dello Sport dedica spazio al tema in taglio basso: "Theo vola da Inzaghi. Ingaggio d'oro nell'Al Hilal". Nel sottotitolo viene aggiunto: "Dopo diversi rifiuti, il francese si è convinto: futuro in Arabia a 20 milioni l'anno. Il Milan si prepara a incassarne trenta". Tuttosport in taglio laterale riporta: "Theo va da Inzaghi. Festeggia pure il Milan. Guadagnerà oltre 20 milioni l'anno!". Infine c'è il QS che mette la notizia in primo piano: "Milan, Theo via. C'è Zinchenko. Hernandez verso l'Al Hilal, l'ucraino in pole, piace De Cuyper".