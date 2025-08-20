È caccia ai bomber. Tuttosport: "Vlahovic-Hojlund. Bagarre Milan-Napoli"

Questi ultimi giorni di calciomercato saranno dedicati ai bomber, visto che quasi tutte le grandi di Serie A, fatte le eccezioni di Inter e Atalanta, sono alla ricerca di un nuovo numero 9 per la stagione che inizierà oramai fra pochi giorni. Le due squadre che più starebbero facendo parlare di loro sono Napoli e Milan, che per il proprio attacco starebbero valutando diverse soluzioni, una addirittura in comune.

Titola infatti questa mattina Tuttosport "Vlahovic-Hojlund. Bagarre Milan-Napoli", dato che questi nomi sarebbero quelli contesi dai rossoneri e della società campione d'Italia. A dirla tutta quello sul quale si starebbe aprendo un vero e proprio duello è quello del danese, in uscita dal Manchester United, anche perché quello del serbo è da tempo un'opzione solo per l'attacco del Diavolo.