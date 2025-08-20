Il Milan accelera per Hojlund. La Gazzetta: "Obbligo di riscatto. Così l'affare può sbloccarsi"
MilanNews.it
Il Milan vuole stringere i tempi dell'affare Hojlund, anche perché l'interesse del Napoli per il danese potrebbe essere un problema. Dalla sua il club campione d'Italia ha il fatto che nella prossima stagione giocherà la Champions League a differenza del Diavolo, che resta comunque in vantaggio nella corsa al danese.
A confermarlo questa mattina La Gazzetta dello Sport, che ha parlato di un'importante accelerazione da parte del Milan titolando "Obbligo di riscatto. Così l'affare può sbloccarsi". È infatti questa la condizione necessaria affinché l'affare con il Manchester United possa andare in porto: prestito oneroso con obbligo di riscatto a 40 milioni di euro. Nuovi contatti tra le parti sono previsti nella giornata di oggi.
