Il Marsiglia mette sul mercato Rabiot. Tuttosport: "Il Milan ci pensa"

Il litigio con Rowe è costato caro ad Adrien Rabiot, messo addirittura sul mercato dal Marsiglia. Il francese si è reso protagonista di questo comportamento fuori luogo che non è assolutamente piaciuto né al club né tanto meno a Roberto De Zerbi, primo estimatore di questo giocatore che l'ha profondamente deluso.

A meno che non si compiano 10 passi indietro, Rabiot non vestirà più la maglia del Marsiglia, motivo per il quale l'ex Juventus si sarebbe subito messo alla ricerca di una soluzione in vista della stagione appena cominciata, anche perché la prossima estate ci sono i Mondiali. E neanche a dirlo alla sola notizia Allegri un messaggino a Tare lo potrebbe aver mandato, anche perché scrive questa mattina Tuttosport che "Il Milan ci pensa" all'ingaggio di Rabiot per andare ulteriormente a completare e rinforzare la mediana rossonera.