Vlahovic, Hojlund &Co. Tuttosport: "È un gioco a incastro"
Ramsus Hojlund e Dusan Vlahovic sono i nomi più caldi di questo finale di calciomercato, visto che i due più appetibili sulla scena italiana considerati i concreti (e forti) interessi di Milan e Napoli per entrambi. Nessuno resterà a mani vuote, ma infelice molto probabilmente sì, visto che si troverà costretto sul piano B nel momento in cui l'A dovesse firmare con la concorrente.
E pensare che Milan e Napoli non sono le uniche squadre alla ricerca di un nuovo numero 9, visto che in corsa ci sarebbe anche la Roma e la Juventus stessa, che spinge con tutta se stessa per riportare in Serie A Randal Kolo Muani. In merito al mercato delle prime punte Tuttosport ha questa mattina titolato "È un gioco a incastro", perché allo sbloccarsi di uno partirà un domino che coinvolgerà praticamente tutti.
