La nuova stagione è alle porte. Il QS: "Il Milan parte senza Leao. Caccia al nove per Allegri"
La nuova stagione è oramai alle porte, anche se per il Milan è già cominciata domenica con i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Sabato si comincerà però a fare sul serio, anche perché sabato a San Siro sarà ospite la Cremonese per la prima giornata di Serie A.
Neanche il tempo di cominciare che Allegri dovrà subito fare fronte ad un'assenza importante, visto che "Il Milan parte senza Leao" come titolato dai colleghi del QS. Per il portoghese un trauma elongativo al polpaccio destro che potrebbe fargli saltare anche la sfida contro il Lecce. Oltre al calcio giocato, però, è anche tempo di calciomercato, visto che continua la "Caccia al nove per Allegri", con Hojlund e Vlahovic i nomi caldi.
