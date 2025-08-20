Leao salta la prima di campionato. La Gazzetta: "Niente Cremonese e Lecce a rischio"
Gli esami ai quali si è sottoposto Rafael Leao nella giornata di ieri hanno evidenziato un trauma elongativo al polpaccio destro. Il giocatore verrà valutato giorno dopo giorno dallo staff medico del Milan, nella speranza che i tempi di recupero possano essere brevi, anche perché non è un caso che il primo gol della stagione rossonera lo abbia segnato proprio il portoghese.
Mettendo un attimo da parte questo discorso, in merito alle condizioni di Leao scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che "Niente Cremones e Lecce a rischio", visto che si potrebbe decidere di non correre rischi considerata la delicatezza della zona muscolare interessata.
