Chance Gimenez. Il CorSport sul messicano: "Titolare a tempo"
MilanNews.it
Santiago Gimenez è leggermente indietro nella preparazione rispetto ai suoi compagni di squadra, e contro il Bari si è visto, ma con ogni probabilità sabato contro la Cremonese sarà titolare al centro dell'attacco del Milan, anche perché con l'infortunio di Rafael Leao il messicano è l'unica prima punta a disposizione di Max Allegri.
Nonostante l'importante investimento fatto lo scorso gennaio, El Bebote non convincerebbe a pieno l'allenatore rossonero, motivo per il quale questa mattina Il Corriere dello Sport ha titolato "Chance Gimenez, titolare a tempo", visto che qualunque attaccante arriverà in questo calciomercato potrebbe partire leggermente avanti rispetto al messicano nelle gerarchie dell'ex Juventus.
Rassegna Stampa
Primo Piano
