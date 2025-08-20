Vlahovic da trattare. Il CorSport: "Il Milan non lo molla"
Dusan Vlahovic resta un'opzione appetibile per l'attacco del Milan. Da piano A quale era il serbo è diventato B per via della candidatura di Rasmus Hojlund a nuovo numero 9 della squadra, ma il pressing del Napoli sull'attaccante danese quasi "costringe" il Diavolo a ripercorrere la strada che porta all'attaccante della Juventus.
Scrive infatti questa mattina Il Corriere dello Sport che Dusan Vlahovic è da trattare, visto che "Il Milan non lo molla", giocando tanto sul fatto che con Max Allegri possa tornare ad essere importante e centrale all'interno di un progetto tecnico. La questione relativa al serbo si potrà però sbloccare solo negli ultimi giorni di calciomercato, dove il Diavolo è fiducioso di riuscire ad abbassare i costi.
