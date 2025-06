Theo accetta l'Arabia, Tuttosport: "Rende felice pure il Milan"

vedi letture

Questa mattina l'edizione di Tuttosport, parlando dei recenti sviluppi della situazione Theo Hernandez, con il giocatore che ha infine accettato la corte dell'Al Hilal, titola così: "Theo d'Arabia rende felice pure il Milan. Inzaghi ormai pronto ad abbracciarlo all'Al Hilal". La felicità a cui si fa riferimento riguarda il fatto che il Milan incasserà circa 30 milioni, bonus inclusi, per un giocatore che tra un anno sarebbe andato verosimilmente via a parametro zero una volta giunto alla scadenza del contratto.

D'altra parte, c'è da dire che in questa situazione il club rossonero si è messo un po' con le sue mani: buona presa, considerando la situazione, cattiva gestione generale di tutto l'affare Theo Hernandez. Nel sottotitolo il quotidiano con base a Torino aggiunge: "Il club incasserà 25 milioni più bonus da reinvestire sull'erede. Zinchenko-De Cuyper in caldo". Theo, dal canto suo, ha capito che oltre all'Atletico, ormai sfumato, non c'erano proposte serie in Europa: così ha deciso di accettare l'Arabia che gli mette sul piatto oltre 20 milioni stagionali.