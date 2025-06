Il piano per Modric, il CorSport: "Visite dopo il Mondiale, poi le vacanze"

vedi letture

Luka Modric è destinato a diventare un nuovo giocatore del Milan. Dopo essersi affermato al Real Madrid come il calciatore più vincente della storia del club, il fuoriclasse croato lascerà i Blancos al termine del Mondiale per Club che si sta disputando in questi giorni negli Stati Uniti e dove il Real ha conquistato un pareggio e una vittoria. L'accoglienza riservata al capitano dei madrileni e della Croazia, fa capire quanto sarà importante mediaticamente un colpo del genere, anche se Modric arriverà a 40 anni: al suo ingresso in campo, sia contro Al Hilal che contro il Pachuca, il pubblico gli ha tributato ovazioni da leggenda.

Il Real Madrid è molto vicino alla qualificazione agli ottavi, dunque per vedere Modric in rossonero bisognerà aspettare ancora un po'. Non appena la squadra di Xabi Alonso terminerà la sua esperienza, il campione croato saluterà definitivamente Madrid e sosterrà le visite mediche con il Milan prima delle meritate vacanze. Solo dopo un periodo di riposo in famiglia, Modric si unirà ai compagni: verosimilmente a inizio agosto dopo la tournée in Asia e Oceania, ma questo dipenderà molto da fin dove si spingerà il Real nella competizione. Tutto questo è riportato dal Corriere dello Sport che recita: "Modric, visite dopo il Mondiale poi le vacanze. Max lo aspetta".