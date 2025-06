Gazzetta: "Partenza al Max. Raduno anticipato e doppie sedute: l'estate di Allegri per un Milan al top"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi titola così: "Partenza al Max. Raduno anticipato e doppie sedute: l'estate di Allegri per un Milan al top". Il Diavolo sarà il primo club di Serie A a riprendere gli allenamenti il prossimo 7 luglio. Il neo tecnico milanista Massimiliano Allegri vuole subito un Milan al top e quindi ha intenzione di partire forte con diverse doppie sedute di allenamento fin dai primi giorni a Milanello. Con Juventus e Inter impegnate al Mondiale per Club e che quindi inizieranno la preparazione in ritardo, il livornese vuole sfruttare questo tempo in più per costruire fin da subito un gruppo forte.

Questo il programma delle amichevoli estive del Milan:

- 23/07, a Singapore: Arsenal-Milan

- 26/07, a Hong Kong: Milan-Liverpool

- 31/07, a Perth: Perth Glory-Milan

- 09/08, a Dublino: Leeds United-Milan

- 10/08, a Londra: Chelsea-Milan