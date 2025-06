Theo riflette sull'offerta dell'Al Hilal. Fumata bianca in arrivo?

Dopo tanti rifiuti, nelle scorse ore Theo Hernandez ha deciso di ascoltare la proposta dell'Al Hilal, aprendo di fatto al suo possibile trasferimento in Arabia Saudita. Come spiega stamattina il Corriere della Sera, il francese non ha ancora detto di sì perché una decisione tanto importante va condivisa con la famiglia, ma sta riflettendo con grande attenzione dopo aver capito che sarà difficile trovare in Europa disposta a soddisfare le richieste del Milan che ha già in meno un accordo con gli arabi per 30 milioni di euro. Fumata bianca in arrivo?

Questi i numeri stagionali di Theo Hernandez con la maglia del Milan:

PRESENZE SERIE A: 33

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 10

PRESENZE COPPA ITALIA: 4

PRESENZE SUPERCOPPA ITALIANA: 2

PRESENZE TOTALI: 49

MINUTI IN CAMPO: 4095'

GOL: 5

AMMONIZIONI: 7

ESPULSIONI: 2