Theo via? Zinchenko in pole per sostituirlo. De Cuyper è l'alternativa, Cambiaso e Udogie costano troppo

Theo Hernandez ha aperto al trasferimento all'Al Hilal che da settimane è in pressing sul francese per convincerlo ad accettare la sua offerta da 20 milioni di euro a stagione. Ora il terzino sta riflettendo sul da farsi e in attesa della sua decisione in via Aldo Rossi sono al lavoro per trovare il sostituto: in pole, secondo Tuttosport, c'è l'ucraino Oleksandr Zinchenko dell'Arsenal. Al Milan piacciono molto i profili di Andrea Cambiaso e Destiny Udogie, ma i due azzurri costano troppo. Il piano B rimane invece il belga Maxime De Cuyper del Bruges che è nel mirino anche della Roma.

Questi i numeri stagionali di Zinchenko con la maglia dell'Arsenal:

PRESENZE PREMIER LEAGUE: 15

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 6

PRESENZE EFL CUP: 2

PRESENZE TOTALI: 23

MINUTI IN CAMPO: 789'

GOL: 1

AMMONIZIONI: 2