Il QS titola: "Xhaka e Guerra: Milan pronto a sferrare i colpi"

In merito al mercato rossonero, il Quotidiano Sportivo in edicola stamattina titola così: "Xhaka e Guerra: Milan pronto a sferrare i colpi". Il Diavolo, dopo la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City, è al lavoro per rinforzare il centrocampo dove al momento ha due grandi obiettivi, vale a dire Granit Xhaka del Bayer Leverkusen e Javi Guerra del Valencia. La settimana che inizia oggi potrebbe essere molto importante per entrambe le trattative. Nel frattempo, sul fronte delle uscite, Theo Hernandez ha aperto al trasferimento all'Al Hilal.

Questi i numeri stagionali di Xhaka con la maglia del Bayer Leverkusen:

PRESENZE BUNDESLIGA: 33

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 10

PRESENZE COPPA DI GERMANIA: 5

PRESENZE SUPERCOPPA TEDESCA: 1

PRESENZE TOTALI: 49

MINUTI IN CAMPO: 4185'

GOL: 2

AMMONIZIONI: 8

ESPULSIONI: 0