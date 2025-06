Tuttosport: "Milan, sei proprio sicuro che Morata non ti serva?"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina: "Milan, sei proprio sicuro che Morata non ti serva?". Negli ultimi giorni si parla tanto del futuro di Alvaro Morata che sembra intenzionato a lasciare ad interrompere il prestito al Galatasaray che scade a gennaio 2026. Gli estimatori non gli mancano visto che in Italia piace molto al Como del suo connazionale e amico Fabregas, mentre in Spagna è molto stimato dal Siviglia.

Il Milan, al momento, non contempla il suo ritorno in rossonero, però non è un mistero che Morata abbia un ottimo rapporto con il neo tecnico milanista Massimiliano Allegri, con cui ha già lavorato alla Juventus. Qualche anno fa, parlando dello spagnolo, l'allenatore livornese disse: "Alvaro è uno dei pochi giocatori al mondo che può giocare con tutti gli attaccanti, in coppia con una prima o seconda punta. E può fare anche l’esterno". Il Diavolo sta cercando un nuovo attaccante da inserire in rosa, ma in realtà potrebbe averlo già in casa.