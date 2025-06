Tuttosport in prima pagina: "Non solo Ricci. Toro-Milan: si parla pure di Bondo"

Tuttosport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Non solo Ricci. Toro-Milan: si parla pure di Bondo". Non è un mistero che da tempo sia in corso una trattativa tra Milan e Torino per Samuele Ricci, ma i due club starebbero parlando anche di un altro giocatore, vale a dire Warren Bondo che è finito nel mirino della squadra granata. Sul giocatore, preso a gennaio dal Diavolo a titolo definitivo dal Monza per circa 10 milioni di euro, ci sarebbe anche Bologna, Fiorentina e Genoa.

Intervistato qualche settimana fa da TMW, il commissario tecnico della Francia Under 18 Landry Chauvin ha parlato di alcuni talenti da lui lanciati nelle selezioni transalpine giovanili, tra i quali il centrocampista del Milan Warren Bondo. Ecco le sue parole: "Lo conosco bene perché fa parte della generazione 2003 che ho avuto per tre anni a livello di U18, U19 e U20. Siamo andati insieme ai Mondiali U20. Alla fine ha trovato spazio a Monza e questo mi fa piacere. Ad un certo punto ha attraversato un periodo difficile, perché è difficile per un giovane giocatore di giocare regolarmente in Italia, ma oggi vedo che in questa generazione del 2003 ci sono Ange-Yoann Bonny (Parma), Arthur Atta (Udinese) o Lucas Gourna-Douath alla Roma. Ho avuto anche Lucas Da Cunha (Como) quando lavoravo al Rennes. I giovani calciatori di oggi sanno adattarsi e credo che Warren lascerà gradualmente il segno. Deve continuare a giocare e non avere paura di un altro prestito se le porte del Milan si chiudessero. In ogni caso, è diventato un vero e proprio giocatore “italiano” come Ousmane Dabo qualche anno fa, che ho avuto e che ha avuto una grande carriera in Italia".