Il Giornale - Milan, i tifosi vogliono Conte. Lui "smonta" le sue condizioni: non chiede né contratti faraonici, né acquisti costosi

vedi letture

Per il futuro della panchina del Milan, i tifosi rossoneri hanno in testa uno solo nome, quello di Antonio Conte. Il club di via Aldo Rossi, però, al momento non sembra interessato al suo profilo perchè non rientrerebbe nei paramatri del Diavolo. In realtà, come riferisce stamattina Il Giornale, si tratta di cose non vere alimentate da una narrazione ostile: l'ex ct azzurro, infatti, non chiede contratti faraonici, né acquisti costosi. Si tratta di luoghi comuni, smentiti anche dallo stesso Conte che ad un amico avrebbe confidato di aver "bisogno di emozionarmi".

Oltre a Conte, un altro allenatore che potrebbe soddisfare i tifosi milanisti è Roberto De Zerbi, ex giocatore del Milan e attuale tecnico del Brighton. Per liberarlo dal club inglese, bisognerebbe però pagare una clausola rescissoria da circa 15 milioni di euro.