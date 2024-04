SportMediaset - Panchina Milan: frenata su Lopetegui, valutazioni in corso su De Zerbi. Ibra pensa a van Bommel

Come riferisce Claudio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, continua a tenere banco in casa rossonera il futuro della panchina del Milan. I dirigenti del Diavolo vogliono dare un'accelerata e la rosa dei nomi si sta restringendo. Lopetegui è il preferito al momento, ma c'è stata una franata perchè il club di via Aldo Rossi non può non tenere conto della dura reazione della tifoseria milanista. Resta in piedi la pista Fonseca che è in scadenza di contratto con il Lille.

Da capire invece cosa succederà al Porto dopo l'elezione di Villas-Boas come nuovo presidente: Conçeicao, nonostante il rinnovo di pochi giorni fa, potrebbe non essere confermato e così il suo nome potrebbe tornare di moda per il Milan. Un ruolo importante nella scelta del nuovo allenatore lo avrà Zlatan Ibrahimovic che pensa sempre di pù a van Bommel, suo ex compagno di squadra che ora allena l'Anversa. Poche chance di arrivare a Thiago Motta, ormai bloccato dalla Juventus. Su De Zerbi, profilo che non dispiace ai tifosi, si stanno facendo delle valutazioni economiche perchè per stapparlo al Brighton bisogna pagare la clausola da 14 milioni di euro. Su Conte resta invece forte il pressing del Napoli".