Gazzetta, Vernazza: "Non sparate su Gigio: un portiere si pesa con il tempo"

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, il giornalista della rosea, Sebastiano Vernazza, ha parlato di Gigio Donnarumma dopo le polemiche scaturite dal suo errore nel derby: "Un minuto dopo il triplice fischio - si legge - è partito il tiro al piccione sui social. Tutti contro Donnarumma, milanisti in testa. Principale capo di imputazione: guadagna sei milioni di euro netti all’anno e non può fallire, come se in campo andassero gli stipendi e non i giocatori. I sei milioni sono figli del nuovo contratto, stipulato l’anno scorso, nell’estate degli inganni. Mino Raiola, agente del calciatore, ha fatto il suo sporco, ma legittimo lavoro. Gigi Donnarumma si è trovato in mezzo a pressioni pazzesche. si possono emettere sentenze su un ragazzo che ha esordito in Serie A a 16 anni e che conta già 114 presenze nel massimo campionato e 10 in Nazionale? È folle, sull’onda dell’errore nel derby, definirlo bidone, promessa mancata, sopravvalutato. Un portiere si pesa con il tempo: soltanto quando avrà 25-30 anni collocheremo Donnarumma nella giusta casella".