Gazzetta, Vernazza: "Piatek come CR7, sposta equilibri"

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, il giornalista Sebastiano vernazza ha parlato di Piatek dopo l’ennesimo gol decisivo del polacco: "Piatek - scrive - si era preso una pausa, era rimasto a secco a fine febbraio in Coppa Italia contro la Lazio e poi nella vittoria sporca del Milan contro il Sassuolo in campionato. Un riverbero di umanità: non può segnare sempre, si rimuginava quasi con sollievo. A Verona, contro il Chievo, è ripartito con la decisiva rete del 2-1, un gol all’apparenza facile e in realtà difficile perché costruito pezzo a pezzo, con insistenza, senza perdersi in ghirigori. L’ha voluto, l’ha ottenuto: una miscela di tenacia ed essenzialità. Piatek si candida a essere l’uomo che più sposterà equilibri nella Serie A in corso, assieme a Cristiano Ronaldo. Con i suoi 13 gol nel Genoa, potrà intestarsi il 50 per cento e più della eventuale salvezza rossoblù, ed è un fatto che con lui il Milan sia risalito fino al terzo posto".