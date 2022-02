Gazzetta - Verso Inter-Milan: Ibra e Tomori non dovrebbero recuperare

Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Stefano Pioli non dovrebbe recuperare per il derby di domani sera nè Zlatan Ibrahimovic, nè Fikayo Tomori: il primo è alle prese con un'infiammazione al tendine d'Achille, mentre il secondo sta recuperando dopo l'operazione al ginocchio di qualche settimana fa. I due proveranno fino all'ultimo ad essere del match, ma le possibilità di vederli in campo contro l'Inter sono pochissime.