Gazzetta - Wanda, figli rossoneri: indizio di mercato?

Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, ha postato una foto su Instagram che ritraeva i tre figli - Valentino, Costantino e Benedicto - in maglia rossonera dopo un Milan camp. È un indizio di mercato, si chiede La Gazzetta dello Sport? Il marito ed ex capitano dell’Inter è stato accostato in passato al club milanista, ma oggi la trattativa è davvero difficile.