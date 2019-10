G.B. Olivero: "Intensità? Pioli dovrà fare un gran lavoro, altrimenti ho qualche dubbio"

G.B. Olivero, noto giornalista sportivo e prestigiosa firma della Gazzetta dello Sport, ai microfoni di Sky Sport ha parlato di Pioli e del suo ambientamento al Milan: “Giampaolo non chiede intensità alle sue squadre, li ha allenati anche dal punto di vista atletico, a gestire diversamente la partita. Perché anche la Sampdoria di Giampaolo, che giocava molto bene, non giocava un calcio intenso, aveva un giropalla abbastanza lento, finché non trovava un’imbucata e scatenava Quagliarella. Quindi sull’intensità o Pioli farà un gran lavoro da subito, i cui effetti si vedranno nel tempo, o altrimenti ho qualche dubbio. Credo che possa andare in certi momenti della partita, ma un Milan particolarmente intenso mi pare difficile da pensarlo nell’immediato.”