GDM - Milan, stand by per Correa: Rodrigo si allena ancora con il Valencia

Rodrigo Moreno Machado si allena ancora, con quella maglia del Valencia che è ormai pronto a togliersi di dosso per cominciare una nuova avventura con l'Atletico Madrid. Intrecci di mercato e trattative tra loro strettamente collegate, come quella del Milan per Angel Correa dalla quale, per questione di liquidità, dipende necessariamente il trasferimento di Rodrigo nella capitale spagnola.

La squadra allenata dal Cholo Simeone, infatti, ha già virtualmente chiuso per l'attaccante classe 1991 del Valencia ma intende acquistarlo con i soldi incassati dalla cessione dell'argentino Angel Correa. Da tempo nel mirino del Milan di Boban e Maldini, il numero 10 dei colchoneros sarebbe disposto a trasferirsi in Serie A, ma la fumata bianca tra club non è ancora arrivata.

Rodrigo, di conseguenza, continua ad allenarsi con il Valencia. Correa fa lo stesso con l'Atleti, mentre il Milan aspetta e cerca quella seconda punta tanto desiderata da Marco Giampaolo. Angel Correa è il profilo giusto, anche se l'accordo tarda ad arrivare. A Correa e Rodrigo, allora, non resta che aspettare.