Genoa, Criscito: "Si è sentita l'assenza di Piatek, faceva reparto da solo"

Domenico Criscito, terzino di un Genoa in una pericolosa posizione di classifica, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Krzysztof Piatek al termine della partita pareggiata contro il Cagliari: "La cessione di Piatek ha influito? Secondo me è stata anche quella, aveva fatto la differenza fino a gennaio e faceva quasi reparto da solo. Sono arrivati altri giocatori che hanno avuto difficoltà a integrarsi, ma sono comunque ottimi giocatori. Piatek è mancato, anche se Sanabria ha iniziato bene, poi ha avuto problemi al ginocchio e ha fatto fatica. Non c'è paura ma preoccupazione, bisogna lottare fino alla fine, ci giocheremo la salvezza fino all'ultima giornata".