Genoa-Milan, come arrivano i liguri alla sfida con i rossoneri

COME ARRIVA IL GENOA - Due buone notizie e una tegola per Rolando Maran. Il tecnico rossoblu recupera Badelj e Criscito in vista del match di questa sera. L’ex centrocampista della Fiorentina dovrebbe giocare al centro del campo al fianco di Sturaro mentre il capitano dovrebbe essere schierato esterno basso a sinistra con Goldaniga a destra, e la coppia formata da Bani e Masiello al centro. Gli esterni alti dovrebbero essere Lerager a destra mentre Pellegrini dovrebbe agire a sinistra. In attacco non ci sarà Pandev, fermato dalla lombalgia. Scamacca dovrebbe essere sicuro di una maglia da titolare in avanti al fianco di Shomurodov, favorito su Pjaca.