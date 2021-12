Genoa, Shevchenko: "Derby? Servono cuore caldo e testa fredda"

(ANSA) - GENOVA, 10 DIC - "Un derby si deve giocare con il cuore caldo ma con la testa fredda. Queste partite vanno giocate con coraggio perché i tifosi si aspettano molto". Così Andriy Shevchenko in vista del derby. Il suo Genoa insegue ancora il primo successo, il primo gol e fino ad ora non ha mai vinto in casa. "Mi aspetto una gara molto calda, giocata con grande spirito, convinzione, coraggio e mi aspetto tanto supporto dai tifosi. E' stata una settimana positiva per gli allenamenti e il supporto che i tifosi ci hanno dato ci dà speranza, voglia di vincere, di lottare". Shevchenko intanto si gode notizie positive: ha recuperato Criscito, Destro, Badelj e Sturaro. "Tornano con noi. Il capitano è molto più avanti e anche Destro si è allenato negli ultimi giorni con noi. Valuteremo però domani poi quanto utilizzarli". (ANSA).