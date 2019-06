Gentile: "Krunic ottimo acquisto, Giampaolo meritava un grande club"

Riccardo Gentile è intervenuto a SkySport24 e sul mercato del Milan ha dichiarato: "Il Milan ripartirà da Giampaolo. Per me Gattuso avrebbe meritato di continuare, ma probabilmente ha capito che non aveva la fiducia di tutti e quindi ha preferito andare via. Giampaolo meritava un grande club. I tifosi devono avere pazienza, non possono aspettarsi subito grandi risultati. L'obiettivo sarà migliorare l'ultima stagione e quindi tornare in Champions. Krunic è un grande acquisto, all'Empoli ha dimostrato di avere grande qualità e grande fisicità. Il Milan è stato bravo anticipare tutti".