Gentile: "Paquetà ragazzo molto interessante, si è adattato subito. Per Piatek è stato più semplice"

Riccardo Gentile, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato del momento in casa rossonera: "Paquetà è un ragazzo molto interessante, come inizio non è male, è giovane ed arriva da un campionato completamente diverso. Subito titolare, è una bella responsabilità. Per Piatek è stato più semplice, ha cambiato squadra e non campionato. Il Milan contro la Roma secondo me è stato troppo timoroso contro una squadra che veniva da un 7-1, se l'avesse affrontato con una sfrontatezza diversa avrebbe creato più difficoltà. E' comunque un buon punto, il Milan è rimasto avanti ma deve riprende il discorso con il Cagliari".