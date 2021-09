Gentile: "Questo Milan può vincere contro l'Atletico"

Il giornalista di Sky Sport, Riccardo Gentile, ha eletto Milan-Atletico come la partita di cartello delle italiane di Champions League: "Questo Milan può vincere con l'Atletico. È una squadra un po’ cambiata. Parliamo sempre dei campioni di Spagna in carica ma che hanno cambiato la propria tipologia di gioco e aumentato la qualità dei propri interpreti. A dicembre saranno dieci anni che Simeone siede sulla panchina dell’Atletico. Ha lavorato bene e si è saputo rinnovare, che è un grande merito. In questo momento però l’Atletico ha segnato solo al Getafe. Ha qualche problema a fare gol, Griezmann è tornato ma ancora non si è reinserito. Forse il più in forma è Correa, Suarez non segna in trasferta in Champions da tanto".