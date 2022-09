MilanNews.it

Alle 18:15 avrà inizio la sfida tra le under21 di Germania e Francia, in cui militano i rossoneri Malick Thiaw e Pierre Kalulu: saranno entrambi titolari, con il tedesco schierato come braccetto destro della difesa a 3 e il francese come terzino destro di una difesa a 4.