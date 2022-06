Germania, infortunio per Reus. Rischia di saltare la sfida all'Italia

MilanNews.it

Arrivato in ritiro solo sabato scorso, Marco Reus rischia di chiudere anzitempo la sua pausa per le nazionali. L'attaccante del Borussia Dortmund, infatti, è finito ai box per un problema muscolare che lo ha messo ko. Il tedesco, come riporta il sito ufficiale della selezione teutonica, è rimasto in gruppo per i trattamenti ma le prossime partite di Nations League contro Ungheria e Italia restano a rischio.