© foto di www.imagephotoagency.it

Prima chiamata in Nazionale maggiore per Malick Thiaw. Il difensore del Milan, inizialmente convocato dall'Under 21, è stato successivamente 'promosso' per decisione del commissario tecnico Hansi Flick. A comunicarlo, tramite i propri canali ufficiali, è la Federcalcio tedesca.