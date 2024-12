Gestione spogliatoio, Conceiçao: "I giocatori sono tutti uguali, mi piace capire la storia personale di ognuno"

Sergio Conceicao ha preso la parola da Milanello per la sua presentazione in conferenza stampa come allenatore del Milan: le sue parole.

Lei conferma il concetto che secondo lui i giocatori sono tutti uguali? Ha già parlato con Theo e Leao?

"Per me sono uguali per come gestisco lo spogliatoio. Non faccio la differenza se ha 17 anni o 37, dipende da cosa farà in allenamento. Se si allenerà al massimo, ma non il loro, ma un altro limite. Veramente non ci sono differenze. Nello spogliatoio loro sanno che il discorso è uguale per tutti. Dopo ci sono discussioni personali. A me piace capire tutta la storia dei giocatori che ho a disposizione, vado a vedere chi ha il papà, la mamma, c'è una storia dietro per avere dei comportamenti dentro la squadra"