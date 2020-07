(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Sarà Ghersini l'arbitro di Cagliari-Juventus, in campo domani sera alle 21.45, 18ma partita del girone di ritorno in Serie A. Lazio-Brescia è stata affidata a Massimi, mentre Pasqua dirigerà Sampdoria-Milan, Piccinini è stato designato per Torino-Roma. (ANSA).