Giampaolo chiarisce: "Gli ultimi arrivati sono un po' indietro ma stanno lavorando bene"

Marco Giampaolo, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato della condizione dei calciatori alla vigilia dell'esordio in campionato: "Il lavoro lo abbiamo portato avanti così come lo abbiamo programmato, sono arrivati in ritardo alcuni calciatori. Quando comincia il campionato le sedute diminuiscono e chi è arrivato tardi ha bisogno di più tempo. Con i ragazzi con cui abbiamo cominciato l'avventura abbiamo lavorato sui dettagli, gli ultimi arrivati sono più indietro. Questo lo sapevo già, non è una cosa nuova per me. Anche gli ultimi arrivati stanno lavorando bene".