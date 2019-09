Giampaolo chiaro: "Duarte migliora ma Musacchio è forte, non cambio la difesa"

Marco Giampaolo, intervenuto in conferenza, ha parlato di Duarte e Musacchio, sottolineando che il brasiliano migliora ma anche che è difficile togliere l'argentino: "Migliora, è un ragazzo intelligente, curioso. Quotidianamente va dai miei collaboratori per rivedere le cose, vuole migliorare, progredisce, ma non cambio i difensori centrali. La difesa è un reparto particolare per cambiare, arriverà il suo momento, ma Musacchio e Romagnoli stanno facendo le cose per bene. Musacchio è un giocatore forte e ha una buona leadership, non sottovalutatelo. Ce l'avete coi giocatori che c'erano prima, devo far giocare i nuovi? (Scherza ndr.). Non ci sono vecchi e nuovi, c'è il Milan. Né Tizio o Caio: il Milan".