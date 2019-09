Alla vigilia del derby, Marco Giampaolo ha parlato cosi in conferenza stampa di Andrea Conti: "Domani gioca Conti. Ha una chance importante. E' un ragazzo che si sta allenando bene, è cresciuto rispetto a qualche mese fa. In fase difensiva sa di dover migliorare e sta lavorando tanto su questo, ci sono stati dei miglioramenti. Domani potrà dimostrare come sta".