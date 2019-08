Giampaolo: "Il Milan non può giocare su ripartenze. Sento la squadra fidelizzata, Udine gara sbagliata"

Marco Giampaolo, nel corso della conferenza stampa pre Milan-Brescia, ha risposto in merito alla giornata di campionato precedente, contro l'Udinese, dicendo: "Mi aspettavo quel tipo di partita a Udine, mi aspettavo le ripartenze e il Milan non può fare quella partita, ma deve stare nella metà campo avversaria. Dobbiamo saper leggere le situazioni quando non ci sono spazi. Non è un problema di qualità dei giocatori ma mancanza di conoscenze collettive, serve tempo per assimilare. Sento la squadra fortemente fidelizzata. La gara di Udine è stata sbagliata."