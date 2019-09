Giampaolo: "Partita intelligente del Milan in superiorità numerica. Non abbiamo mai rischiato"

In conferenza stampa, Marco Giampaolo ha parlato così della partita dei rossoneri: ""Mi pare un po' esagerato dire Milan imbrazzante. Il Milan ha fatto una partita intelligente dopo la superiorità numerica, perchè nel secondo tempo siamo andati a prenderci le posizioni in campo che dovevamo prenderci. Difendere negli ultimi 30 metri quando porti tanti giocatori sopra la linea della palla. Abbiamo avuto grande attenzione. Praticamente abbiamo rischiato niente, io penso. Ci sono tante cose da migliorare e ci mancherebbe altro. Non ci sono squadre perfette a metà settembre".