Giampaolo si schiera col VAR: "Il più grande elemento di giustizia adottato dal calcio negli ultimi anni"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara col Bologna, il mister del Lecce Marco Giampaolo è stato interpellato anche sul VAR e, in generale, l'utilizzo della tecnologia nel calcio. Questa la sua risposta:

"Il VAR è il più grande elemento di giustizia adottato dal calcio negli ultimi anni. Prima si facevano dei danni enormi, molti risultati erano bugiardissimi. Oggi la tecnologia ci dà una mano. Anche se il fuorigioco è di un millimetro è giusto che questo sia ravvisato. A me non piace il fallo di mano fischiato in maniera leggera e gratuita. Oppure, il guardalinee che alza la bandierina alla fine dell'azione: nel dubbio sono d'accordo, quando è evidente no. Gli errori ci sono sempre ma rispetto a prima il salto in avanti è importante. Ho perso tante partite che non avrei perso se ci fosse stato il VAR".

Sulla partita coi rossoblù il tecnico del Lecce ha invece aggiunto questo pensiero: "Il Bologna è una squadra aggressiva, che gioca in avanti, hanno un possesso palla di grandissima qualità. La difficoltà della partita sta nella caratura dell'avversario, che è reduce da una vittoria a Bergamo, dove non è facile vincere. Il Lecce deve giocare da Lecce, con grande umiltà, abbiamo bisogno del sostegno del pubblico che in casa è determinante".